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NBA／美國隊訓練搭配柯瑞體感太棒 戴維斯：空檔超級多

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞(左)與戴維斯繼2014年世界盃後再次代表美國隊出征。 路透社
柯瑞(左)與戴維斯繼2014年世界盃後再次代表美國隊出征。 路透社

為了奧運金牌5連霸，美國隊集結了當今星光最閃耀的12人名單，這是詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）首度聯手征戰國際賽，可說是吸引了滿滿目光。

今天美國男籃成員正式合體，現身拉斯維加斯的訓練營，這也是球隊首度進行隊內訓練。最有趣的情況是，美國隊的出征也是提供這些超級球星一個組團的機會，球迷可以看到不同隊的當家球星並肩作戰的表現，就像柯瑞與戴維斯（Anthony Davis）的搭檔。

在訓練結束後被問到聯手柯瑞的感覺如何？戴維斯面帶笑容地直呼，跟柯瑞打球真的太棒了。「我可以告訴你，跟柯瑞一起打球的感覺真的太棒了！我今天得到超多空檔出手機會。」

值得一提的是，柯瑞和戴維斯曾在2014年男籃世界盃一同出賽，當時他們以9勝0敗之姿贏得冠軍，且場均淨勝分高達33分。

2014年美國男籃在世界盃展現強大火力。 路透社
2014年美國男籃在世界盃展現強大火力。 路透社

生涯首度打奧運的柯瑞，如今有望解鎖籃球生涯最後的金牌成就，對於代表國家出賽，他也感到非常興奮。「讓我們開始吧！12名頂尖球星來到這裡只有一個目標，就是拿到奧運金牌，所以我感到非常興奮。距離我上次為國家隊效力已經10年之久了，能夠回到這裡我很開心。」

美國隊預計會有4天的訓練營行程，之後他們會和加拿大進行熱身賽，然後出發前往阿布達比與澳洲、塞爾維亞交手，接著轉往倫敦，和南蘇丹、德國展開最後的熱身賽。

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