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NBA／兒子布朗尼首戰掙扎 詹姆斯：夏季聯賽數據不重要

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗尼夏季聯賽首戰表現欠佳。 美聯社
布朗尼夏季聯賽首戰表現欠佳。 美聯社

眾所矚目的詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James），在今天夏季聯賽初登場就碰壁，上場22分鐘，9投僅2中拿到4分2籃板2助攻1抄截，湖人最終以94比108敗給國王。

回顧父親詹姆斯生涯首場夏季聯賽就拿到14分7籃板6助攻的表現，布朗尼確實相差甚遠；不過對比詹姆斯當年以救世主之姿強勢進入NBA的意氣風發，第二輪55順位才被湖人選走的布朗尼，其天賦條件乃至於期待值原本就是不同規格。

詹姆斯鼓勵兒子持續訓練。 美聯社
詹姆斯鼓勵兒子持續訓練。 美聯社

不過對於兒子的掙扎表現，詹姆斯認為夏季聯賽數據如何不重要，重點是要在過程中持續學習成長。

「對於夏季聯賽的比賽來說，打得好壞並不重要，」詹姆斯說，「我只希望他持續從練習、影片會議和個人訓練中成長。你無法把夏季聯賽的所有數據帶到賽季裡，所以他唯一該做的就是變得愈來愈好。」

湖人在加州經典賽接下來還會面對勇士和熱火，之後就前往拉斯維加斯夏季聯賽，首戰將面對休士頓火箭。

「他錯過了上個賽季大部分的比賽，已經落後於他原本應該達到的水準；但我相信他會在日復一日的訓練中變得越來越好，這是唯一重要的事。」

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