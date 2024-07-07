奧運籃球／安戴托昆波力拚奧運門票 巴哈馬三劍客對決西班牙
昨天奧運資格賽的淘汰賽中，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）率領希臘大勝唐西奇（Luka Doncic）領軍的斯洛維尼亞；同一賽區的克羅埃西亞則是在快艇中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）10投全中強勢豪取25分9籃板的統治之下，以80比77險勝多明尼加；兩軍將爭奪最後奧運門票。
W.厄南戈梅茲（Willy Hernangomez）拿到28分5籃板，幫助西班牙以81比74擊敗芬蘭；巴哈馬三劍客艾頓（Deandre Ayton）得到24分15籃板、希爾德（Buddy Hield）19分10助攻、葛登（Eric Gordon）13分5籃板3助攻，帶領巴哈馬以17分之差擊敗黎巴嫩。西班牙和巴哈馬將在決賽正面交手。
拉脫維亞賽區方面，巴西和拉脫維亞分別擊退菲律賓、喀麥隆；波多黎各賽區，東道主力壓迫墨西哥，立陶宛則是以88比64大勝義大利。
奧運資格賽最終決戰如下：（台灣時間）
希臘賽區：希臘vs克羅埃西亞（7月8日2：00分進行）
西班牙賽區：西班牙vs巴哈馬（7月8日2：30分進行）
拉脫維亞賽區：拉脫維亞vs巴西（7月8日6：00分進行）
波多黎各賽區：立陶宛vs波多黎各（7月8日0：00進行）
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