NBA／馬丁拒熱火轉加盟76人 傳帳面損失3300萬美元

效力熱火的馬丁（Caleb Martin）先前拒絕執行下季710萬美元的球員選項，選擇進入自由市場尋求年薪至少1500萬美元的大合約，然而「運鈔車」顯然開不出來，今天宣佈將以4年3200萬美元的價碼加入76人，然而「運鈔車」顯然開不出來，今天宣佈將以4年3200萬美元的價碼加入76人。

後續報導指出，馬丁和他的經紀團隊在跟熱火談判續約時，態度十分強硬，堅決不退讓，熱火提出希望他執行原本合約，之後開出4年5800萬美元的提前續約報價，等於總價達5年6500萬美元，卻是直接被拒絕。然而就在自由市場開啟幾天之後，馬丁選擇了76人更低的價碼，兩相比較可說是損失不少。

據悉，馬丁加入76人的這份合約若加上激勵獎金，將可達到4000萬美元，其中第4年為球員選項。

28歲的馬丁在熱火期間展現不錯的外線投籃能力和防守價值，在側翼線上帶給球隊不少幫助，但沒能順利留下他，對熱火戰力勢必也會造成一定程度的影響。

不過在熱火跟馬丁本人都吃虧的情況下，76人可說是笑著接收大禮；馬丁的加盟讓今夏強力填補陣容的76人增添可靠3D悍將，讓先發替補更加深厚。馬丁過去3季一共出賽195場，場均26.7分鐘可得9.6分4.4籃板，三分球命中率36.8%。

值得注意的是，76人為了吃下馬丁的合約，選擇裁掉替補中鋒里德；里德下季年薪為770萬美元，屬於非保障合約。由於76人已經簽回籃板怪物佐蒙德（Andre Drummond），在禁區替補戰力上仍舊具備優勢。