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NBA／薩里奇加盟輔佐約柯奇 金塊又簽斯洛維尼亞前鋒

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
薩里奇(左)新賽季將聯手約柯奇。 美聯社
薩里奇(左)新賽季將聯手約柯奇。 美聯社

今年休賽季又被挖走冠軍功臣的金塊，礙於龐大的薪資壓力，在自由市場上呈現有心無力的情況。不過今天球隊仍是傳出正面消息，預計會以2年1060萬美元的合約引進上季效力勇士的前鋒薩里奇（Dario Saric），其中第2年為球員選項。

來自克羅埃西亞的薩里奇，生涯陸續待過雷霆、太陽、灰狼、76人、勇士等隊，上季場均可以攻下8分4.4籃板2.2助攻，三分命中率37.6%。金塊方面希望能夠藉由他的全能打法和出色的籃球智商，給予約柯奇（Nikola Jokic）更大協助。

另一方面，金塊也用底薪合約找來斯洛維尼亞的錢查（Vlatko Cancar），目前球隊還剩下一個名額。有媒體指出，這個名額可能就是要留給傳聞中的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

NBA自由市場

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