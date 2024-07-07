NBA／公鹿2年合約續留義大利前鋒 補進射手畢斯利

上季效力公鹿的三分射手畢斯利（Malik Beasley），決定以1年600萬美元的合約加入活塞；此外，來自義大利的前鋒豐泰奇歐（Simone Fontecchio）也以2年1600萬美元的合約續留底特律。

畢斯利上季僅領底薪合約，整季下來轟進224顆三分球，繳出41.3%三分命中率，刷新個人生涯新高，出賽79場平均可得到11.3分3.7籃板1.4助攻。在他恢復自由身時，傳出火箭、勇士和魔術都對他感興趣。

28歲的豐泰奇歐上季被爵士交易到活塞，在人手欠缺的情況下，充分把握住表現機會，16場比賽場均拿下15.4分，三分命中率達42.6%，預計會進入新主帥比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）的輪替名單中。

三分射手畢斯利。 路透社

活塞今年休賽季在擺脫佛尼爾（Evan Fournier）下季1900萬美元的合約後，團頓薪資空間超過5000萬美元。他們先是在選秀會上以首輪第5順位挑進6呎8吋潛力前鋒霍蘭德（Ron Holland II），接著以5年2.26億美元的合約續留少主康寧漢（Cade Cunningham），之後透過與獨行俠的交易拿到小哈德威（Tim Hardaway Jr.），再以2年5200萬美元的價碼簽下哈里斯（Tobias Harris）。

這些新加盟的生力軍搭配原本康寧漢、杜倫（Jalen Duren）、艾維（Jaden Ivey）、湯普森（Ausar Thompson）、史都華（Isaiah Stewart）等，已經在谷底的活塞逐漸建溝出嶄新陣容，期盼能夠打出新氣象。