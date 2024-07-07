NBA／詹姆斯主動降薪近300萬美元 舒緩湖人團隊薪資壓力
先前傳出要以2年1.04億美元和湖人續約的詹姆斯（LeBron James），為了避免球隊觸發第2道薪資硬上限（Apron），進而面臨嚴重處罰，主動降低薪資約265萬美元，合約變成2年1.0135億美元。如此一來，湖人團隊薪資將低於第2道薪資硬上限約4.5萬美元。
合約內容除了第2年為球員選項和交易否決權外，還有15%的交易保證金。
先前詹姆斯曾主動希望透過降薪來協助湖人於自由市場補強陣容，甚至還列出哈登（James Harden）、湯普森（Klay Thompson）和瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）等3大目標；而在上述3人都合約底定後，湖人又將目標放在德羅展（DeMar DeRozan），但今天德羅展又宣佈先簽後換加入國王。
對於詹姆斯正式續約，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）稱讚道：「沒有人能像他他那樣打球，他長期持續卓越表現是無與倫比。他將和隊長戴維斯（Anthony Davis）、新主帥瑞迪克（JJ Redick）一同率領這支總冠軍層級的球隊，邁入他的第22個賽季。我們很感激詹姆斯能繼續在所有湖人球迷面前繼續書寫他的歷史。」
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