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WNBA／菜鳥年大三元史上第一人！狀元克拉克助隊扳倒龍頭

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
超級新人克拉克成為WNBA史上第一位菜鳥球季締造「大三元」的球員。 法新社
超級新人克拉克成為WNBA史上第一位菜鳥球季締造「大三元」的球員。 法新社

頂著WNBA「狀元」身份加入印第安納狂熱隊（Indiana Fever）的美國女籃超級球星克拉克（Caitlin Clark），大學締造無數紀錄，今天也在WNBA史冊留名，面對聯盟排名首位的紐約自由人隊（New York Liberty），她完成19分、13助攻、12籃板的「大三元」成績，除助隊以83：78扳倒龍頭，更成為WNBA史上第一位菜鳥球季締造「大三元」的球員。

不只是WNBA菜鳥第一人，克拉克也成為狂熱隊2000年成立以來，隊史首位完成「大三元」的選手；克拉克也延續個人紀錄，她在愛荷華大學時期，17場奪「大三元」的比賽球隊全部奪勝，今天狂熱也成最後勝家，讓她保持百分百勝率。

第四節還有7分07秒時，克拉克抓下第10個籃板，已經完成職業生涯第一次「大三元」，最終傳出本季新高13助攻的她說：「當然這很酷，我的隊友以很高的命中率完成投籃，我的助攻數由此而來。」

相較個人數據，克拉克更開心球隊擊敗自由人，終結對紐約強敵的對戰9連敗；本季前3度碰頭，狂熱都是落敗一方，且有2場比賽都是以36分懸殊差距慘敗，今天甜蜜復仇。

「很開心我們贏了，我很自豪能為這支球隊做很多不同的事，我認為當我能搶下籃板，帶動轉換快攻並找到隊友時，我們真的很棒。」克拉克說。

狂熱第四節一度落後自由人11分，但最後8分10秒打出28：12攻勢逆轉戰局。根據統計，克拉克也是聯盟第一次面對龍頭隊伍締造「大三元」的球員。

克拉克本季數度締造「準大三元」，今天一口氣締造多項紀錄，她一再強調團隊至上，球隊能獲勝是打得團結，且落後時仍保持信念，不會因此一蹶不振。

狂熱的史密斯今天也有12分、11籃板「雙10」表現，隊友波士頓（Aliyah Boston）贊助18分、8籃板，且將自由人的前MVP斯圖爾特（Breanna Stewart）和瓊斯（Jonquel Jones）限制到兩人只拿20分，就算神射手優涅思庫（Sabrina Ionescu）投進22分也孤掌難鳴。

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