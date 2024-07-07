NBA／布里吉斯3年7500萬美元續留 黃蜂連裁4名球員

先前面臨家暴官司的布里吉斯（Miles Bridges），儘管受到禁賽處分，但他在今年賽季中仍持續展現高天賦，在今年自由市場上也成為不少球隊爭取的對象。

不過原東家黃蜂還是拔得頭籌，端出3年7500萬美元的合約，與布里吉斯達成續約協議。

布里吉斯本季出賽69場，場均可以拿下21分7.3籃板3.3助攻，原先快艇曾有意爭取他，布里吉斯也考慮過先簽後換的可能性，但最終仍選擇回到老東家。展望新賽季，布里吉斯將和主控小鮑爾（LaMelo Ball）、二年級生米勒（Brandon Miller）繼續組成核心三劍客。

另一方面，黃蜂也和馬刺達成交易協議，收下葛拉罕（Devonte' Graham）和1個來自鵜鶘2025年的二輪選秀權，但隨後就把葛拉罕裁掉；不僅如此，黃蜂還裁掉了伯坦斯（Davis Bertans）、麥高文斯（Bryce McGowens）、波庫舍夫斯基（Aleksej Pokusevski）。

加上先前黃蜂也裁掉了小柯瑞（Seth Curry）以及從金塊換來的傑克森（Reggie Jackson）。足見球隊仍努力清理陣容，並擴充選秀資產。

這其中也包括參與湯普森（Klay Thompson）交易案，黃蜂成為交易第三方，收進獨行俠前鋒格林（Josh Green）。

葛拉罕在2024-25年賽季年薪為1265萬美元，但其中僅285萬美元是有保障；原本7月1日是他合約轉全額保障的期限，不過這時間點被往後推移到7月8日，這也是方便馬刺進行後續交易動作。