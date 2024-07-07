快訊

陷入涉貪案 鄭文燦請辭海基會董事長

選罷法修法採「靈活」戰略 民眾黨預告要走自己的路？

低分高就問題浮現大學生程度落差大該重新規畫課程？

NBA／布里吉斯3年7500萬美元續留 黃蜂連裁4名球員

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布里吉斯最終仍決定續留黃蜂。 美聯社
布里吉斯最終仍決定續留黃蜂。 美聯社

先前面臨家暴官司的布里吉斯（Miles Bridges），儘管受到禁賽處分，但他在今年賽季中仍持續展現高天賦，在今年自由市場上也成為不少球隊爭取的對象。

不過原東家黃蜂還是拔得頭籌，端出3年7500萬美元的合約，與布里吉斯達成續約協議。

布里吉斯本季出賽69場，場均可以拿下21分7.3籃板3.3助攻，原先快艇曾有意爭取他，布里吉斯也考慮過先簽後換的可能性，但最終仍選擇回到老東家。展望新賽季，布里吉斯將和主控小鮑爾（LaMelo Ball）、二年級生米勒（Brandon Miller）繼續組成核心三劍客。

另一方面，黃蜂也和馬刺達成交易協議，收下葛拉罕（Devonte' Graham）和1個來自鵜鶘2025年的二輪選秀權，但隨後就把葛拉罕裁掉；不僅如此，黃蜂還裁掉了伯坦斯（Davis Bertans）、麥高文斯（Bryce McGowens）、波庫舍夫斯基（Aleksej Pokusevski）。

加上先前黃蜂也裁掉了小柯瑞（Seth Curry）以及從金塊換來的傑克森（Reggie Jackson）。足見球隊仍努力清理陣容，並擴充選秀資產。

這其中也包括參與湯普森（Klay Thompson）交易案，黃蜂成為交易第三方，收進獨行俠前鋒格林（Josh Green）。

葛拉罕在2024-25年賽季年薪為1265萬美元，但其中僅285萬美元是有保障；原本7月1日是他合約轉全額保障的期限，不過這時間點被往後推移到7月8日，這也是方便馬刺進行後續交易動作。

NBA自由市場

相關新聞

NBA／湖人補強又落空！德羅展3年7400萬美元轉戰國王 馬刺獲巴恩斯

今年夏天在自由球員市場慘敗的湖人隊，希望再度落空，原本有興趣的明星後衛德羅展（DeMar DeRozan）透過先簽後換方...

NBA／詹皇之子布朗尼首秀僅拿4分 教頭：他要持續學習

身為今年NBA話題新秀，湖人隊超級球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）的兒子布朗尼（Bronny James...

奧運籃球／希臘生死戰狂勝28分！安戴托昆波領軍淘汰唐西奇

唐西奇（Luka Doncic）率領的斯洛維尼亞與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）帶領的希臘在奧運資格賽希臘賽區的四強賽上演生死戰。 希臘首節就完全掌控局面，攻勢全面開花

NBA／K湯感性發文告別勇士球迷 釣出KD留言：灣區之神

前金州勇士當家射手湯普森（Klay Thompson）日前選擇以3年5千萬美金（約16億台幣）轉戰達拉斯獨行俠，結束了13年的勇士生涯，引起巨大關注。台灣時間7月6日，湯普森於個人IG感性發文，告別灣

NBA／布里吉斯3年7500萬美元續留 黃蜂連裁4名球員

先前面臨家暴官司的布里吉斯（Miles Bridges），儘管受到禁賽處分，但他在今年賽季中仍持續展現高天賦，在今年自由市場上也成為不少球隊爭取的對象。 不過原東家黃蜂還是拔得頭籌，端出3年75

NBA／2024年自由市場開跑 球員交易簽約動態一覽

去年休賽季，塞爾蒂克進行了兩筆重要補強分別得到哈勒戴（Jrue Holiday）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），進一步強化的攻守強度和陣容深度，促成球隊在2023-24年賽季以秋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。