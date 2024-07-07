NBA／湖人又落空！德羅展3年6700萬美金轉戰國王

今年夏天在自由球員市場慘敗的湖人隊，希望再度落空，原本有興趣的明星後衛德羅展（DeMar DeRozan）透過先簽後換方式，以3年6700萬美金加入國王隊，將和福克斯（De'Aaron Fox）和沙波尼斯（Domantas Sabonis）組成國王新「三巨頭」。

6度入選全明星賽的德羅展下月將滿35歲，他美國時間周六就到沙加緬度，和國王教頭布朗（Mike Brown）見面；他這筆到國王的交易包含公牛、國王和馬刺隊，國王送出後衛杜阿爾特（Chris Duarte）、2個第二輪選秀權到公牛，國王的巴恩斯（Harrison Barnes）被送到馬刺。

2009年選秀會第9順位被暴龍隊選中的德羅展，過去15季效力過暴龍、馬刺和公牛隊，生涯已經打過1110場比賽，生涯平均是21.2分、4.4籃板和4.1助攻，上賽季在公牛也有平均24分、4.3籃板、5.3助攻表現，在今年聯盟年度關鍵球員獎（Clutch Player of the Year）票選上僅次於獲獎的勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）。

馬刺得到巴恩斯，將和自由市場網羅的保羅（Chris Paul ）、年度新人王溫班亞瑪（Victor Wembanyama）合體；2015年和勇士隊奪下總冠軍的巴恩斯，前兩季在國王各出賽82場，上季場均貢獻12.2分、3籃板，外線命中率有3成87。