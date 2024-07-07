NBA／詹皇之子布朗尼首秀僅拿4分 教頭：他要持續學習

身為今年NBA話題新秀，湖人隊超級球星詹姆斯（LeBron James）的兒子布朗尼（Bronny James）今天迎接身著湖人戰袍的處女秀，他在NBA夏季聯賽初登場，先發上場22分鐘僅拿4分，球隊也以94：108敗給國王隊，直覺的湖人發展聯盟教練強森（Dane Johnson）坦言，布朗尼要學習的東西還很多。

布朗尼前3投都失手，直到切入得手分數才開張，之後又連錯過4球，直到第三節才再投進一記19呎跳投；總計他處女秀9投2中拿4分，另有2籃板、2助攻和1抄截。

Bronny James takes the DHO downhill for 2! 💪



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強森表示，布朗尼需要持續學習，知道如何運用自己優勢，「像是用他的身體，如果他加速時可以運用肩膀、如果他對上有些人有些優勢，這些都會建立起他的自信。」

這是布朗尼將近4個月的第一場比賽，他表示自己盡可能加速製造突破機會，之後才是中距離和三分球，外線3投盡墨的他說：「沒能投進三分球，但經過不斷重複，一切會更順暢。」

Bronny James finds separation for the midrange J!



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詹姆斯2003年的夏季聯盟處女秀拿下14分、7籃板和6助攻，布朗尼和明星爸爸相較，成績遜色不少，不過詹姆斯是當時選秀「狀元」，布朗尼是第55順位才選中，187公分的身材也不如父親。

正在拉斯維加斯參加美國隊訓練營的詹姆斯認為，兒子夏季聯賽的表現並不重要，「我只希望他持續從練習、影片會議和個人訓練中成長。你無法把夏季聯賽的所有數據帶到賽季裡，所以他唯一該做的就是變得愈來愈好。」