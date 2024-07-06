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壘球／桃園市原住民聯盟盃 死亡組原動力家族脫穎而出

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
本賽事幕後推手桃園市議員林志強指出，更期待透過大家的參與，讓比賽辦得更大更好。圖／大會提供
本賽事幕後推手桃園市議員林志強指出，更期待透過大家的參與，讓比賽辦得更大更好。圖／大會提供

由桃園市原住民族慢速壘球聯盟主辦的第8屆聯盟盃慢壘錦標賽，今天在青埔慢壘場隆重揭幕，15隊角逐王座。其中B組是死亡之組，3隊都強，初次參賽的「原動力多元運動家族」（簡稱原動力家族）首戰就扳倒去年冠軍盈錫精密，一鳴驚人，並以2連勝獲分組第一，晉級複決賽。

原動力家族領隊兼總教練影賽表示，球隊成軍10年，球員來自各行各業，主要是新北市的阿美族，也不乏從其他地方遠道而來者。這些年他花費無數心力與經費，也交到許多好朋友；除了壘球也打棒球、籃球、划龍舟等，因此隊名「多元運動家族」。有趣的是，團隊參加過無數比賽，因常拿第二名而被稱為「亞軍王」，但影賽卻不以為忤，仍盼大家快樂打球就好。

原動力家族的簡煜勳在對盈錫精密之戰揮出2分全壘打，助球隊逆轉超前，終場以4：2勝出。也因首戰就打敗去年霸主，全隊士氣大振，又以3：1力克鬼吼車業，順利晉級。

上午的開幕典禮，桃園市原住民族慢速壘球聯盟理事長林信辰，除了以大會主席身份歡迎各隊，也期勉選手們展現球技，爭取獎盃和榮耀。

立法委員陳瑩表示，從2015年起與桃園市議員林志強推動比賽，今年是第8屆，如今每年有聯盟盃、桃花原盃兩個比賽；明年是10週年，希望有不同的亮點。她強調：「只要是原住民朋友喜歡的運動，都會全力支持和服務。」

幕後推手林志強則說，聯盟成立10年，聯盟盃和桃花原盃是非常公正、高品質的賽事，開放各縣市球員切磋球技。除了選拔原住民好手代表桃園市對外參賽，更期待透過大家的參與，把這兩個盃賽辦得更大更好。這兩天很熱，大家要多補充水份，祈盼享受比賽不虛此行。也有球員表示，假日和家人共同參與比賽，對促進家庭和諧與親子關係很有幫助，感謝大會讓眾人有以球會友的機會。

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