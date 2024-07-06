奧運籃球／唐西奇、字母哥4強交鋒 隊友直呼願買票觀賽

巴黎奧運男籃最終資格賽今天將展開4個分區的四強賽，其中在希臘賽區將上演斯洛維尼亞與希臘之戰，兩隊頭牌球星唐西奇（Luka Doncic）與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）間的較勁成為眾所矚目的焦點，讓希臘前鋒米托格魯（Dinos Mitoglou）都直言，如果自己是一般觀眾肯定會買票進場觀賽。

希臘與斯洛維尼亞今年奧運資格賽一同被分在希臘賽區，在一個賽區僅有一張奧運門票的情況下，兩軍今天在4強賽碰頭也引發各界關注，其中斯洛維尼亞後衛普萊佩里奇（Klemen Prepelic）就說：「世界籃壇前3名的球員中有2位將對決，另外一個是約柯奇（Nikola Jokic），對於觀眾來說肯定是一場精采的對決，而對於球員來說這場比賽將會很激烈。」

至於希臘前鋒米托格魯也說：「安戴托昆波對於唐西奇，這注定是一場非凡的賽事，我自己感到相當期待，即使今天我不是一名籃球員而只是一名普通球迷，我都會想辦法買票進場觀賽。」

安戴托昆波與唐西奇在這次奧運資格賽都展現強大的宰制力，其中3個月前還因為傷勢所苦的安戴托昆波，在出戰多明尼加的比賽中僅出賽不到19分鐘就以百分之百命中率攻下32分，至於唐西奇分組賽兩戰則是繳出平均31分、11籃板、10助攻的平均大三元數據，讓今天的4強賽也成為這次奧運資格賽最受關注的一場賽事。

談到兩軍的對決，斯洛維尼亞主帥塞庫利奇（Aleksander Sekulic）說：「兩支隊伍都有相同的目標，當然他們是地主肯定會比較受歡迎，但我認為我們也保有贏球的機會，儘管外界都看好他們，但當踏上球場時，這些預測都不能代表什麼。」

而希臘總教練史潘諾里斯（Vassilis Spanoulis）則說：「我們自然有阻止唐西奇的計畫，但我肯定不會告訴你，我們將會保留到比賽時。他是球隊的領袖，但其他球員也正打出出色的表現。」