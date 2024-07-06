NBA／魔術開出最高87億續約華格納 2021首輪梯次頂薪第3人

根據知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，魔術隊今天與陣中年輕前鋒華格納（Franz Wagner）簽下5年2.24億美元（約72.6億台幣）延長合約，若他未來能入選年度陣容，合約最高總值可來到2.69億美元（約87.1億台幣）。

華格納是在2021年NBA選秀會中於首輪第8順位被魔術選中，過去三個賽季他為魔術共出戰231場，被視為魔術復興的基石。上賽季，華格納場均登場37分鐘，繳出19.7分、5.3籃板、3.7助攻以及48.2%的投籃命中率。不僅幫助魔術重返季後賽，還以47勝35負的戰績創造了自2010-11賽季以來的最佳戰績。報導也指出，若華格納能入選年度最佳陣容，就能觸發「羅斯條款」，獲得球隊薪資上限30%的頂薪，讓合約總金額最高可能達到2.69億美元。

ESPN Sources: Orlando Magic forward Franz Wagner has agreed on a five-year, $224 million maximum rookie contract extension – a deal that could become worth as much as $269 million. pic.twitter.com/uWrTFV6hrm — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 2024年7月5日

華格納前三年為魔術攻下4103分，是隊史第四位在23歲前達到4000分里程碑的第四人，前三人分別為「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、「魔獸」霍華德（Dwight Howard）和「T-Mac」麥葛瑞迪（Tracy McGrady），他也被外界評為是繼獨行俠傳奇諾威斯基（Dirk Nowitzki）後的最佳德國球員。

而在此前，底特律活塞已與2021年選秀狀元康寧漢（Cade Cunningham）續5年頂薪約，當年首輪第4順位的巴恩斯（Scottie Barnes）也與多倫多暴龍達成5年頂薪續約協議，如今同年首輪第8順位的華格納成為同梯第3人。