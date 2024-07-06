快訊

《還珠》晴格格「50歲未修圖」長這樣！豪門富太太住紫禁城旁邊　兒子1句話卻洩漏婆媳處境

林右昌酸轉運站啟用未獲邀 當年遷港不邀馬英九忘了嗎

鄭文燦涉貪生日遭聲押…「華亞園區」是關鍵 傳掮客已收押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／魔術開出最高87億續約華格納 2021首輪梯次頂薪第3人

聯合新聞網／ 綜合報導
「沃神」沃納羅斯基透露，魔術隊年輕中鋒華格納已與母隊續約。 美聯社
「沃神」沃納羅斯基透露，魔術隊年輕中鋒華格納已與母隊續約。 美聯社

根據知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，魔術隊今天與陣中年輕前鋒華格納（Franz Wagner）簽下5年2.24億美元（約72.6億台幣）延長合約，若他未來能入選年度陣容，合約最高總值可來到2.69億美元（約87.1億台幣）。

華格納是在2021年NBA選秀會中於首輪第8順位被魔術選中，過去三個賽季他為魔術共出戰231場，被視為魔術復興的基石。上賽季，華格納場均登場37分鐘，繳出19.7分、5.3籃板、3.7助攻以及48.2%的投籃命中率。不僅幫助魔術重返季後賽，還以47勝35負的戰績創造了自2010-11賽季以來的最佳戰績。報導也指出，若華格納能入選年度最佳陣容，就能觸發「羅斯條款」，獲得球隊薪資上限30%的頂薪，讓合約總金額最高可能達到2.69億美元。

華格納前三年為魔術攻下4103分，是隊史第四位在23歲前達到4000分里程碑的第四人，前三人分別為「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、「魔獸」霍華德（Dwight Howard）和「T-Mac」麥葛瑞迪（Tracy McGrady），他也被外界評為是繼獨行俠傳奇諾威斯基（Dirk Nowitzki）後的最佳德國球員。

而在此前，底特律活塞已與2021年選秀狀元康寧漢（Cade Cunningham）續5年頂薪約，當年首輪第4順位的巴恩斯（Scottie Barnes）也與多倫多暴龍達成5年頂薪續約協議，如今同年首輪第8順位的華格納成為同梯第3人。

NBA自由市場

相關新聞

NBA／K湯感性發文告別勇士球迷 釣出KD留言：灣區之神

前金州勇士當家射手湯普森（Klay Thompson）日前選擇以3年5千萬美金（約16億台幣）轉戰達拉斯獨行俠，結束了13年的勇士生涯，引起巨大關注。台灣時間7月6日，湯普森於個人IG感性發文，告別灣

NBA／魔術開出最高87億續約華格納 2021首輪梯次頂薪第3人

根據知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，魔術隊今天與陣中年輕前鋒華格納（Franz Wagner）簽下5年2.24億美元（約72.6億台幣）延長合約，若他未來能入

奧運籃球／唐西奇、字母哥4強交鋒 隊友直呼願買票觀賽

巴黎奧運男籃最終資格賽今天將展開4個分區的四強賽，其中在希臘賽區將上演斯洛維尼亞與希臘之戰，兩隊頭牌球星唐西奇（Luka...

NBA／溜馬開「Exhibit 10」合約 富永啓生持續挑戰夢想

今年結束NCAA旅程的日本射手富永啓生，一直以來都沒有放棄挑戰NBA的夢想，儘管在選秀會上乏人問津，但機會之門還是向他開啟。 根據《ESPN》記者吉佛尼（Jonathan Givony）的報導，

NBA／德羅展薪資高國王難爭取 交易恐需拉第三方加入

在自由市場簽約逐漸進入尾聲之際，即將滿35歲的德羅展（DeMar DeRozan）成了最後的大魚。其中國王就針對德羅展的先簽後換方式和公牛進行過討論。 根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adr

NBA／快艇有意出清衛少 名記曝全聯盟僅金塊有興趣交易

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）已經執行下季400萬美元的球員選項，不過快艇方面似乎有意想出清他，並且在自由市場上公開探詢其交易價值。 根據知名記者史坦（Marc Stein）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。