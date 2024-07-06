NBA／K湯感性發文告別勇士球迷 釣出KD留言：灣區之神

前金州勇士當家射手湯普森（Klay Thompson）日前選擇以3年5千萬美金（約16億台幣）轉戰達拉斯獨行俠，結束了13年的勇士生涯，引起巨大關注。台灣時間7月6日，湯普森於個人IG感性發文，告別灣區球迷，文末也標註「永遠的浪花兄弟」。

湯普森在勇士奪下4座總冠軍，與另名當家球星柯瑞（Stephen Curry）組成的浪花兄弟（The Splash Brothers）為勇士打下半壁江山。根據ESPN報導，湯普森不滿勇士在議約上未給予足夠尊重，因此選擇轉戰獨行俠，將與唐西奇（Luka Doncic）與厄文（Kyrie Irving）攜手征戰。

雖然與勇士的結局並不圓滿，但湯普森對過往在勇士的時光仍表現珍惜與感激，貼文中也提及：「穿上勇士球衣的第一天就是莫大的榮譽，謝謝你們讓我在灣區度過人生中最美好的一段時光。最棒的並不是那些冠軍戒指，而是結交了會延續一生的友誼。」並且向球迷喊話：「不要因為結束而難過，而要對過往發生的美好開心，直到我們再次相見，船長out！」

感性發文顯見湯普森對於前隊友們的深厚感情。不少球星也在貼文下給予湯普森鼓勵與支持，包含曾一起奪冠的杜蘭特（Kevin Durant）也留言：「灣區之神，故事將開啟新的一章，繼續加油。」

湯普森生涯為勇士出戰793場，三分球命中率41.3%，繳出場均19.6分、3.5籃板與2.3助攻的成績。