NBA／溜馬開「Exhibit 10」合約 富永啓生持續挑戰夢想

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
富永啓生與溜馬簽下「Exhibit 10」合約。 路透社
富永啓生與溜馬簽下「Exhibit 10」合約。 路透社

今年結束NCAA旅程的日本射手富永啓生，一直以來都沒有放棄挑戰NBA的夢想，儘管在選秀會上乏人問津，但機會之門還是向他開啟。

根據《ESPN》記者吉佛尼（Jonathan Givony）的報導，富永啓生將和溜馬簽下一份「Exhibit 10」合約。

現年23歲的富永啓生，本季幫助內布拉斯加大學闖進久違「三月瘋」，成為八村壘之後第2位闖進NCAA錦標賽的日本球員。不過很可惜，內布拉斯加大學首戰就遭到德州農工大學淘汰，富永啓生淚灑球場結束NCAA生涯。

有著「日本柯瑞」美名的富永啓生，身高188公分，本季一共出賽32場，平均26分鐘的上場時間裡，貢獻15.1分2.3籃板1.4助攻，投籃命中率46.6%，三分球命中率則是37.6%，被視為「Big Ten」聯盟中最好的射手之一。

如今在得到溜馬青睞的同時，富永啓生顯然無法隨隊出征夏季聯賽，因為他將先代表日本男籃前進巴黎奧運。能和世界好手正面對決，對他而言也是自去年世界盃後的全新考驗。

關於「Exhibit 10」合約是一張非保障的最低工資合約，並不會佔到球隊的薪資空間，除非該名球員在例行賽開始時被登錄在球隊的名單當中，有機會被轉成雙向合約，假如最終不幸被釋出並且與發展聯盟簽約的話，有機會可以拿到最高77,500萬美金的獎金。

「Exhibit 10」合約是非保障的最低薪資合約，不會佔據球隊薪資空間，倘若該球員最後進入球隊例行賽大名單中，將有機會轉為雙向合約。如果被球隊裁掉，但還是和發展聯盟球隊簽約，並且留隊至少60天，最高可以拿到7萬7500美元的獎金。

富永啓生是繼渡邊雄太與馬場雄大後，又一位日本球員簽下「Exhibit 10」合約；在今年溜馬則是第2位，先前他們簽下來自田納西大學的後衛喬丹詹姆斯（Josiah-Jordan James）。

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