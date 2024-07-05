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籃球／新聯盟外籍生議題沒結論 鋼鐵人參賽權由PLG決議

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
新聯盟外籍生議題沒結論。報系資料照
新聯盟外籍生議題沒結論。報系資料照

由PLG與T1聯盟11隊共組的新職籃聯盟朝著年底開打的目標邁進，在今天舉行的11隊會議中，也針對外籍生選秀、鋼鐵人參賽權等問題進行討論，新聯盟發言人張樹人透露，11支球隊今天在會議中充分表達各自意見，不過針對各項議題目前都還沒有共識，預計將會在下周一的會議中有明確方向。

新職籃聯盟近期爭議不斷，包括在選秀體測會前決議停止外籍生參與選秀，以及鋼鐵人參賽權等爭議，而雙聯盟11支球隊也在今天舉行會議進行意見交流，包括日前反對外籍生停止選秀的富邦勇士總教練許晉哲也親自參與會議並表達意見。

新聯盟發言人張樹人指出，在今天的會議中許晉哲提出包括東超賽事在其他參賽球隊可能都有亞洲外援以及歸化球員的情況下，如再缺少外籍生戰力，將會讓代表球隊出現戰力銜接的問題，另外也傳達大學端的意見，讓各隊能夠從不同角度來討論外籍生議題。

張樹人指出，儘管今天會議並沒有針對外籍生選秀有所決議，但所有可能性都會重新開放討論，但外籍生退場將會是一個方向，但今年選秀能不能選仍必須等到下周一表決，方向才會比較明朗。

至於在鋼鐵人的參賽權部分，張樹人也指出將回歸到PLG常務理事會進行討論，尤其在T1聯盟球隊對於鋼鐵人的股權狀況以境外資金等問題並不了解的情況下，只要鋼鐵人在PLG參賽權沒有問題，新聯盟就可以參加。

張樹人最後也強調，下周一的會議預計將會針對外籍生選秀、聯盟規章架構、選秀會順位抽籤等議題進行表決，籌備會的表決流程也將會依照人民團體法一般議題至少六成通過，或是重大議題必須至少三分之二票數通過的規定，其中選秀會順位抽籤原定將在選秀會上舉行，不過在部分球隊表達希望能先進行抽籤確認順位來進行交易的情況下，預計將會提前進行選秀順位抽籤。

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