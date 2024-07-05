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NBA／德羅展薪資高國王難爭取 交易恐需拉第三方加入

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
國王有意爭取德羅展(左)。 新華社
國王有意爭取德羅展(左)。 新華社

在自由市場簽約逐漸進入尾聲之際，即將滿35歲的德羅展（DeMar DeRozan）成了最後的大魚。其中國王就針對德羅展的先簽後換方式和公牛進行過討論。

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，德羅展希望新合約的年薪可以達到2000萬到2500萬美元。

此外，公牛方面不見得會在可能的先簽後換交易中承擔球員合約，這意味著國王若想要爭取德羅展，勢必得找到第三方球隊參與。沃納羅斯基提到，德羅展的市場行情會在7月延續下去，可能會在一段時間內解決。

也有媒體透露，湖人應該要停止在德羅展身上花太多精力和時間，因為要拿到他的代價恐怕會太高，而他與詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）之間能否有效搭配也是一個問號，同時在防守端也無法提供更多幫助。

湖人應該針對其他人選例如葛蘭特（Jerami Grant）、強森（Cameron Johnson）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、布朗（Bruce Brown）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）等，進行相關的追逐。

NBA自由市場

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