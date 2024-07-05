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NBA／快艇有意出清衛少 名記曝全聯盟僅金塊有興趣交易

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
衛斯特布魯克(左)突破面對約柯奇。 美聯社
衛斯特布魯克(左)突破面對約柯奇。 美聯社

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）已經執行下季400萬美元的球員選項，不過快艇方面似乎有意想出清他，並且在自由市場上公開探詢其交易價值。

根據知名記者史坦（Marc Stein）的報導，金塊顯然是聯盟唯一一支有興趣網羅衛斯特布魯克的球隊；且先前報導也透露，約柯奇（Nikola Jokic）也希望推動交易，補強球隊陣容。

快艇雖然走了喬治（Paul George），但哈登（James Harden）兩年7000萬美元合約續留，隨後快艇又引進鄧恩（Kris Dunn）和小波特（Kevin Porter Jr.），加上原本的鮑威爾（Norman Powell）、海蘭德（Bones Hyland）、曼恩（Terance Mann）等，後場人手可說是爆滿，連帶讓衛斯特布魯克的作用大幅下降。

NBA自由市場

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