NBA／二輪新秀布朗尼話題十足 夏季聯賽宣傳站「C位」
就在選秀會結束後，緊接而來就是夏季聯賽的登場，這也是所有新秀們的第一次考驗。而今年夏季聯賽如同選秀會一樣，因為詹姆斯（LeBronJames）大兒子布朗尼（Bronny James）的參加，更進一步成了外界關注的焦點。
有媒體人就上傳一張拉斯維加斯夏季聯賽的宣傳廣告看板，布朗尼直接列在「C位」，旁邊是今年選秀榜眼薩爾（Alex Sarr），至於看板兩邊分別是二輪出身的布朗森，以及上季怪物狀元並拿下年度最佳新秀的溫班亞瑪。一個二輪菜鳥還沒打任何一場比賽就成為聯盟宣傳主角，足見布朗尼的超高話題度。
布朗尼以第二輪55順位被湖人挑走，並獲得4年790萬元美元（約2.5億元台幣）的複數年合約，起薪為116萬美元，之後逐年增加分別是196萬美元、230萬美元、250萬美元。合約前兩年為全額保障，第三年則是部分保障130萬美元、而2027-28年賽季為球隊選項。
拉斯維加斯夏季聯賽將於7月12日至22日期間舉行，湖人首戰將會面對火箭。
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