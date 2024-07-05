NBA／勇士追求馬卡南不容易！美媒曝爵士僅10%機率做交易
勇士休賽季失去湯普森（Klay Thompson）後動作頻頻，先前傳出他們有意爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen），但現在有消息指出，爵士做交易機率只有10%。
據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）報導，國王本周差點和爵士達成馬卡南交易案，勇士和馬刺也表達過興趣，但爵士現在只有10%機率會交易他。
馬卡南2022-23賽季轉戰爵士後大爆發，生涯首度入選明星賽，並奪下年度最佳進步獎。他上季為爵士出戰55場，平均得到23.2分8.2籃板2.0助攻，三分命中率高達39.9%，仍相當有水準。
現年27歲的馬卡南合約只剩1年，年薪為1800萬美元，但爵士營運總裁安吉（Danny Ainge）過去在塞爾蒂克擔任總管期間，幾乎不做虧本交易且擅長收集大量選秀權，因此馬卡南的交易價碼，可能比照尼克得到布里吉斯（Mikal Bridges）的5張首輪選秀籤。
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