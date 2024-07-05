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奧運籃球／澳洲男籃名單出爐 8位NBA球員入選、吉迪首度參戰

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
今夏被交易到芝加哥的吉迪首次出征奧運。 法新社
今夏被交易到芝加哥的吉迪首次出征奧運。 法新社

澳洲男籃公布巴黎奧運12人名單，陣中多達8名NBA球員，不過令人意外的是，拓荒者大鎖等級的前鋒賽布爾（Matisse Thybulle）並未入選。不過這個陣容仍須經過澳洲奧委會同意，預計會在本周日公佈。

這8名NBA球員分別是：公牛的吉迪（Josh Giddey）、甫被交易至黃蜂的格林（Josh Green）、獨行俠的艾克森（Dante Exum）、火箭的蘭德爾（Jock Landale）、拓荒者的瑞斯（Duop Reath）、鵜鶘的丹尼爾斯（Dyson Daniels）、熱火的米爾斯（Patty Mills）、灰狼的英格斯（Joe Ingles）。

另外4人分別是前NBA球員戴拉維多法（Matthew Dellavedova）、凱伊（Nick Kay）、麥克維（Jack McVeigh）和馬格奈（Will Magnay）。

這裡面包括米爾斯、英格斯、格林、艾克森、瑞斯、蘭德爾、戴拉維多法、凱伊等都是上屆東京奧運銅牌成員；其中米爾斯和英格斯都已經第5次參加奧運，追平蓋茲（Andrew Gaze）的紀錄，至於戴拉維多法也是第4次參賽。

澳洲男籃近期才跟中國男籃進行2場熱身賽，兩場比賽一共淨勝53分。在今年奧運小組賽中，澳洲和加拿大同為A組，另外兩個名額將是希臘賽區和西班牙賽區的晉級球隊。

澳洲接下來將會在阿布達比分別與美國隊、塞爾維亞進行熱身賽。

2024巴黎奧運 巴黎奧運籃球

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