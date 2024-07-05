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奧運籃球／對手拚晉級「故意」幫得分 菲律賓主帥：腦袋一片空白
巴黎奧運男籃資格賽火熱進行中，由於菲律賓爆冷擊敗拉脫維亞，喬治亞需要贏菲律賓19分才能晉級，因此出現喬治亞球員試圖用烏龍球，幫對手得分的罕見情況。
比賽最後關頭菲律賓落後3分站上罰球線，第一罰投進，第二罰沒進，喬治亞中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）嘗試補籃幫菲律賓得分，但沒有成功，最終以2分差贏球，但因淨勝分劣勢被淘汰。畢塔吉會這樣做的原因是，已經不可能在正規四節以19分之差贏球；如果進入延長賽還有機會，雖然機會不高，但不是不可能。
菲律賓最終順利晉級4強賽，菲律賓總教練柯恩（Tim Cone）直言，「這是我第一次對輸球感到滿意，真的想稱讚我們球員。他們一度落後快20分，這很容易陷入恐慌，但他們努力回到比賽中。」
對於畢塔吉試圖補進2分，柯恩認為自己太大意，「我應該讓他拿著球，不投第二顆罰球得到違例。這是聰明的做法，但我當時腦袋一片空白，沒想到這點，我們很幸運，沒有進入延長賽。」
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