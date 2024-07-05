NBA／布里吉斯交易案細節補充 尼克薪資瘦身有利補強

籃網日前和尼克達成一筆重大交易，送走了當家球星布里吉斯（Mikal Bridges），從對方手上拿到波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）、4個無保護首輪籤（2025、27、29、31年）、1個受保護首輪（2025來自公鹿）、1個首輪交換權（2028）和1個二輪首秀權（2025）。

後續《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）也補充了這筆交易的細節和擴充項目。

籃網原本是送走布里吉斯和一個二輪選秀權，後續加上貝茲•裘普（Keita Bates-Diop）。至於尼克則是增添了米爾頓（Shake Milton）、迪亞基特（Mamadi Diakite）。

尼克會用先簽後換的方式將米爾頓送到籃網，他會簽下3年900萬美元的合約，首年年薪略高於底薪，後面兩年為非保障約。迪亞基特下季年薪為230萬美元，原本他是非保障約，但作為交易的薪資搭配，他合約至少有50%轉為保障，媒體指出他的保障薪資將會是123萬美元。

透過這筆交易補充，尼克送出的球員薪資大於收進來的球員薪資，成功將團隊薪資壓在第二道薪資硬上限之下；加上今年首輪新秀達迪耶（Pacome Dadiet）第一年薪資僅拿80%，直接省下90.4萬美元。這使得尼克目前距離第二道薪資硬上限約有1780萬美元的空間。

如此一來，尼克不僅還有空間可以續約中鋒阿丘瓦（Precious Achiuwa），更保有迷你中產特例，價值約520萬美元，增加後續補強的彈性。在哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）離開後，尼克需要替補中鋒人選，媒體傳出他們對於爵士中鋒凱斯勒（Walker Kessler）感興趣。其次，球隊可能也需要增添一名後衛。

值得一提的是，新秀達迪耶只是第一年薪資拿80%，他在之後2到4年的薪資則是會提升到120%。此外，尼克也向達迪耶的德國母隊支付了買斷費用。