NBA／傳湖人總管打電話給10多隊談交易 目標葛蘭特但不樂觀

詹姆斯（LeBron James）以2年頂薪重返湖人，與兒子布朗尼（Bronny James）實現同隊夢想。湖人休賽季沒有從自由市場獲得補強，有消息指出總管佩林卡（Rob Pelinka）打電話給10幾支球隊，尋找交易補強的機會。

詹姆斯續約後讓湖人剛好超過第二層稅線硬上限，許多交易手段受到限制，因此有湖人希望詹皇稍微降薪的傳聞。

湖人休賽季毫無動靜令不少球迷感到著急，據《The Athletic》知名記者查拉尼亞 （Shams Charania）報導，完成詹皇續約後，佩林卡通宵打電話聯繫10幾支球隊詢問交易，補強目標為葛蘭特（Jerami Grant）、德羅展（DeMar DeRozan）、楊恩（Trae Young）、布朗（Bruce Brown）和歐林尼克（Kelly Olynyk）。

查拉尼亞指出，佩林卡很想升級側翼，把八村壘（Rui Hachimura）換成更好的前鋒，這是湖人想要葛蘭特的原因。葛蘭特上季為拓荒者出賽54場，平均21.0分3.5籃板2.8助攻，三分命中率40.2%，且防守能力不差。

由於拓荒者不想要羅素（D'Angelo Russell），湖人給出的交易方案為八村壘、希菲諾（Jalen Hood-Schifino）、文森（Gabe Vinvent）和2個首輪選秀籤。查拉尼亞認為，「佩林卡盡最大努力詢問交易，但情況不如預期樂觀。」