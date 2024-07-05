快訊

明迎小暑！曝「招好運」簡單3步驟 3生肖運勢將起飛

憾…新竹鳳山溪驚見浮屍 證實為2天前新月沙灣落水橄欖球校隊高中生

人出現了！黃子佼涉妨害性自主 北檢今傳喚到庭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運籃球／唐西奇大三元保晉奧運生機 生死戰對決安戴托昆波

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇繳出36分、11籃板、10助攻的大三元，以104：78輕取紐西蘭。 法新社
唐西奇繳出36分、11籃板、10助攻的大三元，以104：78輕取紐西蘭。 法新社

巴黎奧運男籃最終資格賽希臘賽區賽事，昨天晚間上演斯洛維尼亞與紐西蘭的晉級關鍵戰，斯洛維尼亞在至少要贏10分才不會被淘汰的情況下，靠著唐西奇（Luka Doncic）繳出36分、11籃板、10助攻的大三元，以104：78輕取紐西蘭，晉級希臘賽區的4強賽，不過下一場就將碰上安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的地主希臘。

巴黎奧運最終資格賽參賽24隊被分為4個賽區競爭，每個賽區將由6支球隊爭取1張奧運門票，其中希臘賽區就匯集了兩位NBA頂尖球星所屬的隊伍，分別為地主安戴托昆波領軍的希臘以及唐西奇領軍的斯洛維尼亞，也代表兩人中最多僅有1人有機會站上今年奧運舞台。

其中斯洛維尼亞在分組賽首戰不敵克羅埃西亞後，晉級一度拉響警報，也讓他們昨晚與紐西蘭之戰必需要至少贏10分才能確保不被淘汰，而唐西奇也在本場比賽挺身而出，他全場25次出手雖然僅命中9球，但靠著罰球18罰15中拿下36分，另外有11籃板、10助攻進帳，以大三元數據幫助斯洛維尼亞以26分差距擊敗紐西蘭，搶下希臘賽區A組第2名晉級4強。

斯洛維尼亞在昨天如果能以29分差距擊敗紐西蘭，將能搶下分組龍頭並在4強賽避開希臘，但最終唐西奇的壓哨三分球未能命中，讓他們必須在4強賽迎戰希臘與安戴托昆波。  

談到大勝紐西蘭但接下來將面對更嚴苛考驗，唐西奇說：「我知道對戰克羅埃西亞的比賽我們讓斯洛維尼亞球迷失望了，所以我們必須拿出更好的表現，今天這才是我們真正的樣貌，只可惜我無法命中最後一球，讓我們在4強賽能碰上更容易應付的對手，但我們的目標就是進入決賽，所以我們必須擊敗希臘。」

至於希臘今天凌晨則是在與埃及之戰讓安戴托昆波輪休，不過靠著全隊五人得分上雙的多點開花攻勢，以93：71大勝埃及。

2024巴黎奧運 Luka Doncic 巴黎奧運籃球

延伸閱讀

奧運籃球／18分鐘狂掃32分 安戴托昆波率希臘輾壓多明尼加

奧運籃球／字母哥轟32分助希臘開門紅 唐西奇想晉級要贏11分

NBA／心碎湯普森離隊 格林兒子問：為何勇士不找唐西奇？

奧運籃球／唐西奇繳大三元無用！斯洛維尼亞被克羅埃西亞打爆

相關新聞

奧運籃球／菲律賓輸喬治亞2分仍晉4強 打進奧運只差2勝！

前一場對戰拉脫維亞隊比賽才創下暌違64年在FIBA國際賽事中再度擊敗歐洲球隊的紀錄，菲律賓男籃隊昨天晚間又再度打出亮眼一...

奧運籃球／唐西奇大三元保晉奧運生機 生死戰對決安戴托昆波

巴黎奧運男籃最終資格賽希臘賽區賽事，昨天晚間上演斯洛維尼亞與紐西蘭的晉級關鍵戰，斯洛維尼亞在至少要贏10分才不會被淘汰的...

NBA／勇士得到射手希爾德組新浪花 不去湖人原因曝光

勇士失去湯普森（Klay Thompson）後積極補強陣容，今天確定與76人達成先簽後換協議，以4年3740萬美元價碼得到神射手希爾德（Buddy Hield）。 勇士將會送給76人2031年的

NBA／格林抱怨快艇不讓喬治來勇士 盼別說球員不忠誠

喬治（Paul George）休賽季離開快艇，加盟76人，被許多球迷質疑不忠誠。不過勇士隊格林（Draymond Green）為他發聲，直言這個行業不談「忠誠」。 日前曾傳出勇士和喬治互相有意，

NBA／名記曝「父子同台」首周登場 但布朗尼多數時間待G聯盟

布朗尼（Bronny James）與湖人簽下4年790萬美元合約，不過上場時間必須靠自己爭取，《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，布朗尼新賽季大部分時間都會待在

NBA／重回恩師波波維奇麾下？傳馬刺等3隊爭取德羅展

德羅展（DeMar DeRozan）是目前自由市場上最大咖球員，先前傳出湖人想用全額中產合約簽他，但湖人續約詹姆斯（LeBron James）後失去中產。有消息指出，目前國王、馬刺和熱火也有意得到他。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。