奧運籃球／唐西奇大三元保晉奧運生機 生死戰對決安戴托昆波

巴黎奧運男籃最終資格賽希臘賽區賽事，昨天晚間上演斯洛維尼亞與紐西蘭的晉級關鍵戰，斯洛維尼亞在至少要贏10分才不會被淘汰的情況下，靠著唐西奇（Luka Doncic）繳出36分、11籃板、10助攻的大三元，以104：78輕取紐西蘭，晉級希臘賽區的4強賽，不過下一場就將碰上安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的地主希臘。

巴黎奧運最終資格賽參賽24隊被分為4個賽區競爭，每個賽區將由6支球隊爭取1張奧運門票，其中希臘賽區就匯集了兩位NBA頂尖球星所屬的隊伍，分別為地主安戴托昆波領軍的希臘以及唐西奇領軍的斯洛維尼亞，也代表兩人中最多僅有1人有機會站上今年奧運舞台。

其中斯洛維尼亞在分組賽首戰不敵克羅埃西亞後，晉級一度拉響警報，也讓他們昨晚與紐西蘭之戰必需要至少贏10分才能確保不被淘汰，而唐西奇也在本場比賽挺身而出，他全場25次出手雖然僅命中9球，但靠著罰球18罰15中拿下36分，另外有11籃板、10助攻進帳，以大三元數據幫助斯洛維尼亞以26分差距擊敗紐西蘭，搶下希臘賽區A組第2名晉級4強。

斯洛維尼亞在昨天如果能以29分差距擊敗紐西蘭，將能搶下分組龍頭並在4強賽避開希臘，但最終唐西奇的壓哨三分球未能命中，讓他們必須在4強賽迎戰希臘與安戴托昆波。

談到大勝紐西蘭但接下來將面對更嚴苛考驗，唐西奇說：「我知道對戰克羅埃西亞的比賽我們讓斯洛維尼亞球迷失望了，所以我們必須拿出更好的表現，今天這才是我們真正的樣貌，只可惜我無法命中最後一球，讓我們在4強賽能碰上更容易應付的對手，但我們的目標就是進入決賽，所以我們必須擊敗希臘。」

至於希臘今天凌晨則是在與埃及之戰讓安戴托昆波輪休，不過靠著全隊五人得分上雙的多點開花攻勢，以93：71大勝埃及。