NBA／勇士得到射手希爾德組新浪花 不去湖人原因曝光
勇士失去湯普森（Klay Thompson）後積極補強陣容，今天確定與76人達成先簽後換協議，以4年3740萬美元價碼得到神射手希爾德（Buddy Hield）。
勇士將會送給76人2031年的二輪籤（湯普森交易案中獲得）；希爾德這份合約前2年共1800萬美元為全額保障，第3年只保障300萬美元，第4年則是無保障，同時有球員選項。
希爾德生涯命中1924顆三分球，現役排名第10，命中率高達40%。他上季先後效力溜馬與76人，總共出戰84場，平均能攻下12.1分3.2籃板2.8助攻，三分命中率38.6%。
據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人與活塞也對希爾德感興趣，但希爾德認為在勇士更有機會贏球。希爾德昨天晚上接到勇士總教練柯爾（Steve Kerr）電話，起床後決定加入勇士。
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