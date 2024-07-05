NBA／勇士得到射手希爾德組新浪花 不去湖人原因曝光

德羅展（DeMar DeRozan）是目前自由市場上最大咖球員，先前傳出湖人想用全額中產合約簽他，但湖人續約詹姆斯（LeBron James）後失去中產。有消息指出，目前國王、馬刺和熱火也有意得到他。

2024-07-04 14:33