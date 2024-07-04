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籃球／瓊斯盃備戰後勤不到位？職籃工會盼改進

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
職籃工會理事長曾文鼎（左）前往關心瓊斯盃女籃中華白訓練狀況。圖／職籃工會提供
職籃工會理事長曾文鼎（左）前往關心瓊斯盃女籃中華白訓練狀況。圖／職籃工會提供

暑假籃球盛會瓊斯盃開戰倒數，職籃工會理事長曾文鼎今天特別率辦公室團隊前往瓊斯盃女子中華白隊訓練地點，關心選手們參與集訓及比賽時的後勤支援狀況。過程中與T1聯盟會長、今年瓊斯盃女子白隊總教練的錢薇娟有許多交流，職籃工會發現球隊醫療和恢復設備不足，盼相關單位改進後勤支援。

職籃工會表示，工會自成立起，招募包含PLG、T1、SBL及WSBL等聯盟的會員，目標做到不分性別帶動整體籃球環境及待遇的改善，也因此很專注地推動從今年5月開始的國際賽參賽權益協商會議。

面對6日就要開打的瓊斯盃女子組賽事，職籃公會發現，中華白隊雖可借用學校設施，但相關醫療與恢復設備都還沒下文，整個團隊都非常希望至少在盃賽開打前後，能有基礎治療設備，如震動滾輪、按摩槍、超音波、電療儀、治療床等。

工會表示，勢必將更努力向相關單位反映，盼男女組的藍白四隊的後勤支援進度，能獲得有效改善。

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