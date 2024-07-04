NBA／格林抱怨快艇不讓喬治來勇士 盼別說球員不忠誠

喬治（Paul George）休賽季離開快艇，加盟76人，被許多球迷質疑不忠誠。不過勇士隊格林（Draymond Green）為他發聲，直言這個行業不談「忠誠」。

日前曾傳出勇士和喬治互相有意，但勇士薪資空間不足，想得到喬治只能進行先簽後換，最終交易案沒有發生，喬治進入自由市場轉戰76人。

格林坦言他對於喬治沒能來勇士感到不滿，「其實他們可以因喬治離隊獲得一些回報，但最終卻一無所獲。這些球團不願意合作，我認為快艇不是真心想幫喬治轉戰勇士。」

格林指出，喬治效力快艇時曾多次入選最佳陣容和明星賽，可說是隊史最佳球員之一，但快艇就是不願先簽後換，讓他去想去的球隊。

許多球迷認為喬治不忠誠，但格林直言，「我真的不想再聽到人們說球員不忠誠，因為大多數球隊都不忠誠，所以大家停下來吧，這本來就不是一個談忠誠的行業。」