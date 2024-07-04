NBA／名記曝「父子同台」首周登場 但布朗尼多數時間待G聯盟

布朗尼（Bronny James）與湖人簽下4年790萬美元合約，不過上場時間必須靠自己爭取，《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，布朗尼新賽季大部分時間都會待在G聯盟。

布朗尼下季有望和詹姆斯（LeBron James）創下NBA史上首見「父子同時上場」紀錄，沃納羅斯基指出，最快第一周就能見到這個畫面。

不過沃納羅斯基指出，不用期望布朗尼進入輪替陣容，預計他大部分時間都會在G聯盟南灣湖人隊磨練。

布朗尼大學時期出戰25場，平均只能得到4.8分2.8籃板2.1助攻，三分命中率僅26.7%。布朗尼最終在次輪第55順位被湖人挑中，雖被評價有不俗的防守能力，但仍受到不少球迷質疑沒有打NBA的實力。