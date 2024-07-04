快訊

江坤俊人設翻車…醫師姜冠宇揭「偷吃再正常不過」婚前1招明哲保身

議事人員離場遭綠委上前「就教」一路跟隨 徐巧芯曬影片：這就軟禁啊！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／名記曝「父子同台」首周登場 但布朗尼多數時間待G聯盟

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗尼(左)、詹姆斯(右)。 美聯社
布朗尼(左)、詹姆斯(右)。 美聯社

布朗尼（Bronny James）與湖人簽下4年790萬美元合約，不過上場時間必須靠自己爭取，《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，布朗尼新賽季大部分時間都會待在G聯盟。

布朗尼下季有望和詹姆斯（LeBron James）創下NBA史上首見「父子同時上場」紀錄，沃納羅斯基指出，最快第一周就能見到這個畫面。

不過沃納羅斯基指出，不用期望布朗尼進入輪替陣容，預計他大部分時間都會在G聯盟南灣湖人隊磨練。

布朗尼大學時期出戰25場，平均只能得到4.8分2.8籃板2.1助攻，三分命中率僅26.7%。布朗尼最終在次輪第55順位被湖人挑中，雖被評價有不俗的防守能力，但仍受到不少球迷質疑沒有打NBA的實力。

Bronny James LeBron James 湖人

相關新聞

NBA／重回恩師波波維奇麾下？傳馬刺等3隊爭取德羅展

德羅展（DeMar DeRozan）是目前自由市場上最大咖球員，先前傳出湖人想用全額中產合約簽他，但湖人續約詹姆斯（LeBron James）後失去中產。有消息指出，目前國王、馬刺和熱火也有意得到他。

NBA／傳湖人認為三巨頭模式行不通 有意庫茲瑪等5名球員

詹姆斯（LeBron James）昨天確定以2年1.04億美元頂級合約續留湖人，據傳球團內部認為，新版勞資協議下組三巨頭無法成功。 自由球員市場開市4天，湖人沒如願補強，只續留詹皇和克里斯蒂（C

NBA／名記曝「父子同台」首周登場 但布朗尼多數時間待G聯盟

布朗尼（Bronny James）與湖人簽下4年790萬美元合約，不過上場時間必須靠自己爭取，《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，布朗尼新賽季大部分時間都會待在

NBA／父子同台！ 湖人給詹皇之子布朗尼4年790萬美元保障約

就在大兒子布朗尼（Bronny James）正式加盟湖人記者會召開後，老爸詹姆斯（LeBron James）也確定以2年1.04億美元的頂級合約續留，父子有望同場搭檔寫下歷史新紀錄。 儘管身為第

NBA／格林抱怨快艇不讓喬治來勇士 盼別說球員不忠誠

喬治（Paul George）休賽季離開快艇，加盟76人，被許多球迷質疑不忠誠。不過勇士隊格林（Draymond Green）為他發聲，直言這個行業不談「忠誠」。 日前曾傳出勇士和喬治互相有意，

NBA／涉賭博醜聞被趕出聯盟 波特面臨重罪起訴將認罪

根據路透社今天看到地法院文件，前多倫多暴龍球員波特（JontayPorter）將在一起與體育博弈相關的案件中認罪。這起醜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。