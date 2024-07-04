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NBA／重回恩師波波維奇麾下？傳馬刺等3隊爭取德羅展

聯合新聞網／ 綜合報導
德羅展(左)、波波維奇(右)。 美聯社
德羅展(左)、波波維奇(右)。 美聯社

德羅展（DeMar DeRozan）是目前自由市場上最大咖球員，先前傳出湖人想用全額中產合約簽他，但湖人續約詹姆斯（LeBron James）後失去中產。有消息指出，目前國王馬刺熱火也有意得到他。

公牛記者考利（Joe Cowley）指出，德羅展曾想留在公牛，但卡盧索（Alex Caruso）換吉迪（Josh Giddey）的交易發生後，德羅展改變想法。《NBC Sports》記者強森（K.C. Johnson）則提到，公牛對先簽後換德羅展持開放態度，德羅展希望合約至少3年。

據《邁阿密先驅報》記者傑克森（Barry Jackson）的消息，國王已經和公牛討論過先簽後換，馬刺也有可能爭取，儘管德羅展對熱火有興趣，但熱火現在沒有能力給他想要的東西。

德羅展曾效力馬刺3個賽季，在那段時間練出組織能力，與名帥波波維奇（Gregg Popovich）關係相當好。德羅展上季為公牛出戰79場，平均得到24.0分4.3籃板5.3助攻，三分命中率33.3%，仍具備明星身手。

DeMar DeRozan NBA自由市場 公牛 國王 熱火 馬刺

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