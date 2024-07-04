NBA／傳湖人認為三巨頭模式行不通 有意庫茲瑪等5名球員

詹姆斯（LeBron James）昨天確定以2年1.04億美元頂級合約續留湖人，據傳球團內部認為，新版勞資協議下組三巨頭無法成功。

自由球員市場開市4天，湖人沒如願補強，只續留詹皇和克里斯蒂（Chris Christie），給柯奈特（Dalton Knecht）及布朗尼（Bronny James）新秀合約。

《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）在節目上提到，湖人剩餘休賽季操作重點，包含簽一些底薪球員、對使用選秀權降低團隊薪資沒興趣，內部認為三巨頭建隊模式無法成功。

湖人有興趣交易拓荒者前鋒葛蘭特(左)。 路透

據湖人記者歐文（Anthony Irwin）報導，湖人已經討論過多筆交易，人選有拓荒者前鋒葛蘭特（Jerami Grant）、籃網前鋒強森強森（Cameron Johnson）和芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、暴龍後衛布朗（Bruce Brown）以及巫師前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）。

不過目前談判都陷入僵局，湖人拿出的籌碼包含羅素（D'Angelo Russell）、八村壘（Rui Hachimura）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、文森（Gabe Vincent）及希菲諾（Jalen Hood-Schifino）。

歐文指出，過去一年聯盟消息人士都認為庫茲瑪願意回洛杉磯，上述所有交易討論，與巫師的談判最有可能成真。庫茲瑪上季出賽70場，平均得到22.2分6.6籃板4.2助攻，三分命中率33.6%。