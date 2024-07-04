NBA／昔日爵士核心成員重聚！灰狼1年約網羅英格斯
灰狼上賽季闖進西區冠軍賽才被獨行俠淘汰，休賽季安德森（Kyle Anderson）和莫里斯（Monte Morris）離隊後，終於做出補強，簽下老將英格斯（Joe Ingles）和後衛多齊爾（PJ Dozier）。
據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，現年36歲的英格斯與灰狼簽1年330萬美元合約，他曾和康利（Mike Conley）與戈貝爾（Rudy Gobert）在爵士打拼多年。
英格斯生涯三分命中率高達41%，同時擁有組織能力，上季為魔術出戰68場，平均只打17.2分鐘，得到4.4分2.1籃板3.0助攻，三分命中率43.5%。他休賽季將代表澳洲男籃出征巴黎奧運。
灰狼還和現年27歲的多齊爾簽1年約，他生涯陸續效力雷霆、塞爾蒂克、金塊和國王，場均5.7分2.7籃板1.6助攻，三分命中率30.7%。他上賽季轉戰歐洲賽場，出戰33場，平均9.2分3.0籃板3.1助攻，三分命中率29.4%。
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