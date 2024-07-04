奧運籃球／字母哥轟32分助希臘開門紅 唐西奇想晉級要贏21分
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因傷缺席季後賽，休賽季他傷癒復出，為希臘出征巴黎奧運男籃資格賽，首戰面對多明尼加就狂砍32分，帶隊以109：82輕鬆取勝。
安戴托昆波只打18分鐘，11次出手全進，罰球13投9中，砍進32分。他的弟弟小安戴托昆波（Kostas Antetokounmpo）上場11分鐘，得到4分。
希臘自2008年北京奧運後，就沒有參加過奧運男籃項目，希臘總教練史潘諾里斯（Vassilis Spanoulis）表示，「安戴托昆波喜歡代表他的國家，他非常謙虛，是團隊的一分子，對超級巨星來說這不容易，他只想要贏。」
克羅埃西亞首戰以16分之差打敗有唐西奇（Luka Doncic）的斯洛維尼亞，第2戰則是以86：90爆冷不敵紐西蘭，不過因淨勝分優勢確定晉級淘汰賽。斯洛維尼亞今天晚上10點30分將對決紐西蘭，必須贏21分才能晉級。
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