快訊

NBA／父子同台！湖人給詹皇之子布朗尼4年790萬美元保障約

我漁民昨晚澎湖金門外海作業 遭陸海警驅離、嗆「不要命了」

MLB／大谷翔平連4年明星賽 美聯、國聯達陣日本第一人

奧運籃球／字母哥轟32分助希臘開門紅 唐西奇想晉級要贏21分

聯合新聞網／ 綜合報導
「字母哥」安戴托昆波。 截圖自FIBA官方IG
「字母哥」安戴托昆波。 截圖自FIBA官方IG

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因傷缺席季後賽，休賽季他傷癒復出，為希臘出征巴黎奧運男籃資格賽，首戰面對多明尼加就狂砍32分，帶隊以109：82輕鬆取勝。

安戴托昆波只打18分鐘，11次出手全進，罰球13投9中，砍進32分。他的弟弟小安戴托昆波（Kostas Antetokounmpo）上場11分鐘，得到4分。

希臘自2008年北京奧運後，就沒有參加過奧運男籃項目，希臘總教練史潘諾里斯（Vassilis Spanoulis）表示，「安戴托昆波喜歡代表他的國家，他非常謙虛，是團隊的一分子，對超級巨星來說這不容易，他只想要贏。」

克羅埃西亞首戰以16分之差打敗有唐西奇（Luka Doncic）的斯洛維尼亞，第2戰則是以86：90爆冷不敵紐西蘭，不過因淨勝分優勢確定晉級淘汰賽。斯洛維尼亞今天晚上10點30分將對決紐西蘭，必須贏21分才能晉級。

Giannis Antetokounmpo Luka Doncic

相關新聞

NBA／心碎湯普森離隊 格林兒子問：為何勇士不找唐西奇？

湯普森（Klay Thompson）從勇士隊轉戰獨行俠隊，不只原本「三巨頭」的柯瑞（Stephen Curry）和格林（...

奧運籃球／字母哥轟32分助希臘開門紅 唐西奇想晉級要贏21分

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因傷缺席季後賽，休賽季他傷癒復出，為希臘出征巴黎奧運男籃資格賽，首戰面對多明尼加就狂砍32分，帶隊以109：82輕鬆取勝。

奧運籃球／擊敗沒有波神的拉脫維亞 菲律賓奪暌違64年勝利

巴黎奧運男籃最終資格賽本周在西班牙、拉脫維亞、希臘與波多黎各4地開打，其中在拉脫維亞賽區中，地主拉脫維亞在分組賽第二戰遭...

NBA／詹姆斯挑戰紀錄！兩年1.04億美元頂級合約續留湖人

就在湖人幾個補強目標都落空的情況下，詹姆斯（LeBron James）的降薪宣言形同無用武之地。根據消息，詹姆斯決定以2年1.04億美元（約台幣33.9億）的頂級合約，繼續留守湖人，有望和大兒子布朗尼

NBA／父子同台！ 湖人給詹皇之子布朗尼4年790萬美元保障約

就在大兒子布朗尼（Bronny James）正式加盟湖人記者會召開後，老爸詹姆斯（LeBron James）也確定以2年1.04億美元的頂級合約續留，父子有望同場搭檔寫下歷史新紀錄。 儘管身為第

NBA／輔佐零經驗瑞迪克！2資深教練加入湖人助教團

湖人正式聘請瑞迪克（JJ Redick）擔任總教練已超過1周，今天助教團人選終於浮上檯面，擁有豐富執教經驗的麥克米倫（Nate McMillan）和布魯克斯（Scott Brooks）確定加入。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。