NBA／普林斯離開湖人轉戰公鹿 與「火腿」漢姆再續前緣

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，「王子」普林斯（Taurean Prince）和公鹿簽1年約，將與前湖人主帥「火腿」漢姆（Darvin Ham）再續前緣。

普林斯上季效力湖人獲得漢姆重用，出戰78場，平均上場27.0分鐘，得到8.9分2.9籃板1.5助攻，三分命中率39.6%。

漢姆上季重用普林斯讓部分湖人球迷感到不滿，據《Statmuse》統計，普林斯在場上正負值為-119，是湖人21位有上場球員中最差。

漢姆休賽季遭湖人開除後，加入公鹿主帥瑞佛斯（Doc Rivers）教練團，擔任首席助理教練。