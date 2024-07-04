聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／普林斯離開湖人轉戰公鹿 與「火腿」漢姆再續前緣
根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，「王子」普林斯（Taurean Prince）和公鹿簽1年約，將與前湖人主帥「火腿」漢姆（Darvin Ham）再續前緣。
普林斯上季效力湖人獲得漢姆重用，出戰78場，平均上場27.0分鐘，得到8.9分2.9籃板1.5助攻，三分命中率39.6%。
漢姆上季重用普林斯讓部分湖人球迷感到不滿，據《Statmuse》統計，普林斯在場上正負值為-119，是湖人21位有上場球員中最差。
漢姆休賽季遭湖人開除後，加入公鹿主帥瑞佛斯（Doc Rivers）教練團，擔任首席助理教練。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言