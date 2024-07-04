NBA／心碎湯普森離隊 格林兒子問：為何勇士不找唐西奇？

湯普森（Klay Thompson）從勇士隊轉戰獨行俠隊，不只原本「三巨頭」的柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）表達不捨，連格林的兒子聽到湯普森離開，都垮下一張臉。

格林透露，兒子DJ得知湯普森離開，幾乎心碎。他是在兒子美國時間周二從學校返家時告訴這個難過消息，當時DJ拿著一架紙飛機回家；眾所皆知，湯普森在賽後記者會常會把數據紀錄紙折成紙飛機。

「紙飛機上有我、柯瑞、湯普森，還有他畫的一個人，我覺得是DJ。」格林看著紙飛機，趁機和兒子「機會教育」，他告訴DJ，湯普森不會在勇士了。

「他反應是『什麼？』，我回說『他要去達拉斯和唐西奇（Luka Dončić）同隊。」格林分享說。

DJ聽到消息的反應一點也不興奮，甚至回問說：「為什麼我們不得到唐西奇？」格林也教導兒子，事情無法如此發展，「我需要教你關於薪資上限，要得到唐西奇要花太多錢了。」

「DJ就是難過坐在那，幾乎要哭出來了。」格林說。