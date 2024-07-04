NBA／美媒：詹姆斯同意與湖人簽兩年1.04億美元合約 攜子並肩作戰

ESPN等美國媒體今天報導，美國職籃NBA超級球星詹姆斯（LeBron James）已同意與湖人簽下一份兩年1.04億美元（約新台幣33.8億元）頂級合約，續留球隊與長子布朗尼並肩作戰。

路透社報導，體育頻道ESPN及美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）引述消息人士指出，詹姆斯與湖人的新合約包含2025-26賽季球員選項及不可交易條款。

詹姆斯決定與湖人續約，不令人感到意外，因為湖人上週才在選秀第2輪，選了他的19歲大兒子布朗尼（Bronny James）。

長期以來，詹姆斯一直表達希望與布朗尼在NBA並肩作戰，在湖人選中布朗尼後，詹姆斯離實現夢想更近一步。

詹姆斯現年39歲，是NBA史上總得分王，4次拿下NBA總冠軍，並且4度獲選年度最有價值球員（MVP），被視為NBA史上最佳球員之一。

布朗尼本週在加盟湖人的記者會上表示，他已經準備好承受與父親一起打球的壓力。