NBA／跳過二輪新秀雙向合約階段 布朗尼將獲複數年保障約
就在大兒子布朗尼（Bronny James）正式加盟湖人記者會召開後，老爸詹姆斯（LeBron James）也確定以2年1.04億美元的頂級合約續留，父子有望同場搭檔寫下歷史新紀錄。
儘管身為第二輪55順位新秀，且大學成績表現不突出，不過湖人方面仍是給予布朗尼相當規格的尊重。根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，湖人預計會和布朗尼簽下複數年的完全保障合約，以一個二輪球員來說是不常見的禮遇。
美國媒體指出，相較於首輪新秀的保障，在正常情況下，二輪球員不會有保障合約，必須透過夏季聯賽乃至於訓練營的表現，爭取到一份雙向合約。
當然也不見得二輪新秀就不會有複數年保障合約，例如去年金塊第32順位的皮克特（Jalen Pickett），就簽了4年820萬美元的合約，其中580萬是有保障；同屆的公鹿新秀李文斯頓（Chris Livingston）第58順位才被選，他還是和球隊簽下4年760萬美元的合約，其中300萬是有保障。
經紀人保羅（Rich Paul）先前接受採訪時提到，他不會讓布朗尼簽下雙向合約。
如果布朗尼是拿到完全保障的合約，至少他能獲得聯盟薪資最低水準，以2023-24年為例，新秀保障約的最低薪資稍高於110萬美元，而雙向合約的球員薪資僅這的一半，且不能打季後賽。
今年在大學場均僅4.8分2.8籃板2.1助攻的布朗尼，因父親的名號讓他倍受關注，相對地也將帶來更多壓力。
「壓力肯定會很大，但我這一生都在處理這樣的情況，這沒什麼太多不同，我能克服這一切。」布朗尼說。
「這一切都超乎現實，我只是試著慢慢去接受這些事情，」談到加盟湖人，布朗尼表示，「感謝瑞迪克（JJ Redick）和佩林卡（Rob Pelinka）給我的一切。我對於接下來的工作感到興奮。」
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