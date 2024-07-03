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NBA／湖人想換回舊將洛培茲 傳馬刺也加入戰局想搶人

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人看上公鹿主力中鋒洛培茲。但根據內部消息，馬刺也準備加入競爭行列。 美聯社
湖人看上公鹿主力中鋒洛培茲。但根據內部消息，馬刺也準備加入競爭行列。 美聯社

休賽期動作不斷的湖人看上公鹿主力中鋒洛培茲（Brook Lopez），有意拿後衛羅素（D'Angelo Russell）當主菜進行交易。但根據內部消息傳出，馬刺也準備加入競爭行列，追求這位具備投籃能力的優質長人，若包裹不如對手湖人恐怕又會白忙一場。

NBA內部人士摩爾（ Matt Moore）透露，馬刺「有興趣」用一些老將和強森（Keldon Johnson）與作為交易籌碼，向公鹿換來洛培茲。強森是在2019賽季被馬刺以首輪第29順位選中，上賽季場均能獲得15.5分和5.5籃板，而當前公鹿正需要年輕、有運動力的球員，強森顯然符合要求。

然而，Yahoo體育NBA內部人士聲稱，湖人一直都在關注洛培茲，而且願意用後衛羅素、八村壘或是防守大鎖范德比爾特（Jared Vanderbilt）作提案。值得一提的是洛培茲過去曾效力過湖人一季，但當時是紫金軍團黑暗期，這一年他在洛城的回憶並不好，隔年加盟公鹿後才又打出身價。

交易討論持續的同時，公鹿也正在尋找能替代洛培茲的球員，《The Athletic》記者艾可（Kelly Iko）報導，他們想簽下來自德國的中鋒泰斯（Daniel Theis）。泰斯近年輾轉各隊，上賽季在溜馬僅出賽1場，就被交易至快艇，他在快艇場均能獲得6.3分、4.1籃板。

Brook Lopez NBA NBA自由市場 公鹿 湖人 馬刺

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