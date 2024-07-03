NBA／勇士老闆錯估形勢！下令冷處理續約導致湯普森出走

湯普森（Klay Thompson）昨天離開待了13年的勇士，轉戰獨行俠，據勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）報導，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）在談約過程中用冷處理的方式，最終導致湯普森出走。

2016年西區冠軍賽勇士陷入2：3落後，湯普森G6狂轟41分帶隊完成大逆轉，當時拉卡柏在球員通道對湯普森「下跪膜拜」，成為名場面。湯普森近年身手下滑，他希望得到拉卡柏和勇士的尊重，不過史萊特指出，拉卡柏指揮球隊高層，對湯普森合約談判採取冷漠和不溝通的方式。

Warriors owner Lacob bowed to Klay Thompson after a strong performance Game 6 WCF... pic.twitter.com/n1096Bawiy — Fierce Lady (@DulceAlmazan5) 2024年7月3日

史萊特提到，拉卡柏過去對柯瑞（Stephen Curry）、柯爾（Steve Kerr）、伊古達拉（Andre Iguodala）和格林（Draymond Green）做過類似的事，利用時間壓力談約，但最終還是會給應有的合約。不過這次在湯普森身上沒有奏效，球團沒預料到湯普森重視情感和尊重，而不是像格林或伊古達拉用商業頭腦談判。

勇士決策者們曾被警告，湯普森有自己的節奏，談判延長到7月不會得到相同的結果（續約成功），湯普森沒試過最後一刻重返勇士，經歷一整年的失落，不管勇士多麼熱情把他放在優先位置，他都想尋找新的開始和快樂。