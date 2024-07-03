NBA／愛德華被爆料7個月迎3小孩 網驚：像複製貼上

「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）因頂尖技術和勁爆球風，成為聯盟人氣球星。他的場外生活卻相當混亂，近日又被一名女子爆料有私生子，聲稱這是愛德華7個月來第3個孩子。

有名女子在IG發文表示，自己近期一直被騷擾，她爆料愛德華在有女友的情況下，7個月內迎來3名小孩，「這是11月的時候，我早知道他在我們兒子出生前一個月，就有小女孩。不過我一直保密，還真心祝賀即將到來的孩子，這樣一來，他有3個孩子。」

該女子隨後曬出自己拍攝愛德華的照片，以及兩人的小孩照，證明自己的說法。貼文被轉發到X（推特）後引起熱議，因為小孩臉看起來很像愛德華，網友紛紛表示，「愛德華無法反駁，他長得超像」、「愛德華也想父子同隊？」、「小孩就像複製貼上」、「他為什麼總是發生這種事」。

事實上，愛德華去年12月就被網紅（Paige）爆料渣男行徑，強迫女方墮胎，愛德華當時發文回應，「我一時衝動發表與真實想法不符的言論，這和我作為一位男人的想法不同，所有女性都該獲得幫助，有權為自己的身體做最好決定。我正私下處理個人事務，不會對此發表更多言論。」