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NBA／湖人辦新人介紹會 稱布朗尼靠自己贏得獲選機會

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人為布朗尼與首輪新秀內希特舉行介紹會。 路透
湖人為布朗尼與首輪新秀內希特舉行介紹會。 路透

湖人在上周選秀會以第二輪選秀籤選入詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James）後，也在今天為他與首輪新秀內希特（Dalton Knecht）舉行介紹會，布朗尼坦言加入父親所在的湖人確實帶給他更大的壓力，不過這是他一生都必須面對的問題，也需要去克服它。

湖人在上周選秀會上以第55順位籤選入布朗尼，新賽季可望與詹姆斯完成父子同台的夢想，在今天的新秀介紹會上，湖人新任總教練瑞迪克（JJ Redick）就直言，布朗尼能在這個順位被選進，完全是靠他自己的努力所贏得，「我和（總管）佩林卡（Rob Pelinka）並沒有給他任何東西，他通過了自己的努力贏得這個機會。」

布朗尼知道自己加入湖人後會面臨更大壓力。 路透
布朗尼知道自己加入湖人後會面臨更大壓力。 路透

而布朗尼也直言，在被湖人選上的那一刻他就知道自己將會面對更大的壓力，但這也是他必須克服的難關，「我已經在社群和網路上看到一些討論，他們認為我不值得有這個機會，但我這一生都在面對這樣的質疑，所以現在也沒有什麼不同，我也將會去克服它。」

在大學賽場上布朗尼因為心臟手術問題無法得到太多發揮空間，他也直言確實有很多工作需要完成，「我必須要讓自己的狀態變得更加完善，現在我有機會展現自己真正能做到的事情，因為我在大學時沒有如此多的機會，我對於即將發生的一切都感到興奮。」

詹姆斯(右)陪伴兒子布朗尼(左)出席見面會。 美聯社
詹姆斯(右)陪伴兒子布朗尼(左)出席見面會。 美聯社

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