NBA／冠軍戒找到了！布朗送球迷「大禮包」相約開幕戰見
布朗（Jaylen Brown）幫助塞爾蒂克奪下隊史第18冠，並奪下FMVP。沒想到他在冠軍遊行中樂極生悲，把冠軍戒指弄丟。當時布朗在社群媒體請球迷幫忙找戒指，如今還真的被找到。
布朗親自和找到戒指的球迷見面，取回戒指，並送出一顆簽名籃球、一件球衣和開幕戰的場邊席門票。
球迷們一開始拒絕這些禮物，希望布朗把這些禮物送給社會上真正需要的人，但布朗堅持送球迷這些禮物，他說，「這種善心舉動就是我們需要的。」
布朗也在個人社群發文秀出戒指並寫道，「謝謝Luke和Adi（球迷名），我把它拿回來了，我將在頒發戒指典禮場邊和你們見面。」
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