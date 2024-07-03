NBA／早有離開想法！湯普森要求柯瑞勿施壓高層留人

「不要強迫他們。」浪花兄弟湯普森（Klay Thompson）將離開勇士隊前往達拉斯，在臨走前他希望柯瑞（Stephen Curry）不要透過自己的影響力試圖改變管理層的決定。

根據《The Athletic》記者，同時也是勇士隨隊記者的史萊特（Anthony Slater）報導，湯普森說明離開的心情早在一段時間前就有跡可循，「這想法在近5年變得越來越強，上賽季這個念頭達到峰值，前段時間徹底萌芽，最終在這幾個禮拜迎來結局。」報導中更提到，湯普森要求柯瑞不要用他在勇士的影響力向管理層施壓將他簽回，他表示：「就算柯瑞真的改變結局，也沒有辦法改變管理層和老闆拉卡柏（Joe Lacob）的真實想法。」

事實上，拉卡柏曾表示「不願在球隊上花太多錢」，因此湯普森對勇士隊而言已然成為奢侈品。透過將湯普森送往獨行俠，勇士薪資空間得以喘息，也將有更多補強可能，今天就已先簽後換方式簽下灰狼的安德森(Kyle Anderson)。

湯普森自2010~11年賽季以來便一直效力於勇士，他與柯瑞組成的浪花兄弟改變聯盟得分趨勢，也讓他們成為歷史留名的後場組合。這次他離開灣區，無論對勇士或者湯普森來說，都將會迎來極大的不同。