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NBA／組新版浪花兄弟？傳勇士討論先簽後換希爾德

聯合新聞網／ 綜合報導
希爾德。 路透
希爾德。 路透

湯普森（Klay Thompson）轉戰獨行俠後，勇士仍積極補強陣容，傳出他們正和76人深入討論「先簽後換」神射手希爾德（Buddy Hield）。

勇士失去湯普森後，先用全額中產條款簽下後衛梅爾頓（De'Anthony Melton），又透過先簽後換方式得到安德森（Kyle Anderson）。據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，勇士正在和76人深入討論先簽後換希爾德。

希爾德曾被國王老闆拉納戴夫（Vivek Ranadive）譽為下個柯瑞（Stephen Curry），儘管他得分能力遠不如柯瑞，但外線確實相當精準，生涯命中1924顆三分球，現役排名第10，命中率高達40%。

希爾德上季先後效力溜馬與76人，總共出戰84場，平均能攻下12.1分3.2籃板2.8助攻，三分命中率38.6%。他目前正為巴哈馬出征巴黎奧運男籃資格賽。

76人 NBA自由市場 勇士

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