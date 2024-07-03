NBA／傳快艇與布里吉斯互有興趣 網調侃：洛杉磯罪犯隊

快艇休賽季失去球星喬治（Paul George）後積極補強，今天傳出他們將眼光轉向布里吉斯（Miles Bridges），讓不少球迷笑稱快艇可以改名成「罪犯隊」。

布里吉斯2022-23賽季因家暴案無球可打，最終認罪被判緩刑3年，NBA官方禁賽他30場，他上季復出，為黃蜂出戰69場，平均能得到21.0分7.3籃板3.3助攻。

布里吉斯休賽季成為自由球員，據「洛杉磯時報」記者透納（Broderick Turner）報導，快艇有意得到他，可能拿出鮑威爾（Norman Powell）或曼恩（Terance Mann）作為先簽後換的籌碼。

布里吉斯身邊的人透露，布里吉斯看到快艇願意給球員第二次機會，認為這支球隊很適合他。快艇才剛簽下因毆打女友被逮捕的小波特（Kevin Porter Jr.），去年也曾簽過「露鳥」後衛普里莫（Joshua Primo），因此網友紛紛調侃，「洛杉磯罪犯是新隊名」、「快艇建了一座監獄」、「快艇沒有羞恥心」。