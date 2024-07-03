NBA／塞爾蒂克奪冠班底幾乎全員回歸 反觀金塊人才流失

塞爾蒂克奪冠後積極維持原班人馬，除了用大約綁定泰托姆（Jayson Tatum）和懷特（Derrick White）外，角色球員也陸續簽約，替補長人提爾曼（Xavier Tillman）今天以2年底薪回歸。

泰托姆以5年3.17億美元價碼延長合約，懷特也得到4年1.26億美元合約。柯內特（Luke Kornet）日前與塞爾蒂克簽1年約，克塔（Neemias Queta）則以3年約續留。

綠衫軍奪冠班底剩布里塞特（Oshae Brissett）和米凱盧克（Sviatoslav Mykhailiuk）沒有歸隊，目前綠衫軍只剩2個正式球員空間，其中1個可能要給首輪新秀謝爾曼（Baylor Scheierman）。

2023年奪冠的金塊不斷被挖牆腳，去年第六人布朗（Bruce Brown）離隊，今年則失去大鎖凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），休賽季至今只簽回老將中鋒喬丹（DeAndre Jordan），用首輪籤選進長人荷姆斯（DaRon Holmes II）。