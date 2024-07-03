NBA／太陽終於補強控衛！網羅莫里斯和前金塊小將
太陽上季缺少傳統控球後衛，受到許多球迷質疑。據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，他們將簽下控衛莫里斯（Monte Morris）。
太陽因團隊薪資爆表，只能用底薪簽人，導致許多補強目標都無法得到。莫里斯上季效力活塞和灰狼表現不佳，共出賽33場，平均5.0分2.1助攻，三分命中率38.6%。
現年29歲的莫里斯曾是金塊主力控衛，生涯場均10.0分3.8助攻，只有0.8次失誤，三分命中率39.1%，他有望在缺乏控衛的太陽獲得不少上場時間。
另外，太陽昨天也用雙向合約，簽下上季效力金塊的25歲控衛格里斯佩（Collin Gillespie）。
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