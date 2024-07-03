NBA／湯普森選擇獨行俠而非湖人 父親坦言無心慶祝

前勇士隊射手湯普森（Klay Thompson）日前決定以自由球員身分加盟獨行俠隊，過去曾為湖人隊效力的父親老湯普森（Mychal Thompson）今天受訪時直言相當失望，強調沒有太多心情慶祝兒子展開新旅程。

在今年季後成為自由球員的湯普森，在日前自由市場開市後隨即傳出與獨行俠達成3年5000萬美元的加盟協議，這項消息一出讓老湯普森感到錯愕，主要原因就在於老湯普森的老東家湖人，也是今年季後積極爭取湯普森加盟的球隊之一。

對於兒子選擇獨行俠而不是與自己一樣披上湖人戰袍，老湯普森直言失望，「我現在沒有太多慶祝的心情，我想你們都懂我的意思，這是克萊的決定，也是他選擇的生活，他已經是成年人，34歲了，就像我們曾經的34歲，過去我們的父親也常常給我們建議，但你總會選擇自己的道路，這很好。」

老湯普森坦言，確實希望兒子能夠披上湖人戰袍，「當他跟我說湖人正在與他交談時，我試圖向他推銷湖人，這一度很接近，最終就是湖人與獨行俠，但獨行俠贏了，但你知道的，我希望並期待他能在湖人隊結束職業生涯。」