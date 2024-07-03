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奧運籃球／唐西奇繳大三元無用！斯洛維尼亞被克羅埃西亞打爆
獨行俠隊斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Doncic）在季後賽傷病纏身，仍為國出征巴黎奧運男籃資格賽，今天他面對強敵克羅埃西亞砍下大三元，仍以92：108輸球。
克羅埃西亞擁有快艇中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）和上季效力勇士的薩里奇（Dario Saric），首節打完就建立15分領先，第三節又狂轟39分，帶著25分領先進入末節，輕鬆收下勝利。
唐西奇全場23投8中，三分球9次出手都落空，拿到26分11籃板10助攻。克羅埃西亞團隊命中率高達59%，送出34次助攻。薩里奇繳出19分10籃板10助攻的大三元，祖巴茲拿到18分8籃板5助攻。
克羅埃西亞下一戰擊敗紐西蘭就能晉級淘汰賽，斯洛維尼亞則要打敗紐西蘭才能保有晉級希望。唐西奇受訪時表示，「克羅埃西亞打得很好，他們打敗我們，我必須打得比這場更好，我們必須打得更有能量。」
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